Семёнов назвал задачу сборной России в Лиге наций

Защитник сборной России Андрей Семёнов заявил, что команда оставила хорошее впечатление по матчу Лиги наций с Венгрией. Игра в среду завершилась со счётом 0:0.

По словам Семёнова, команда постаралась сыграть более строго в обороне, чем это было в Венгрии, когда команда одержала победу со счётом 3:2.

Также Семёнов назвал задачу сборной на турнир. Команда хочет попасть в дивизион А Лиги наций, чтобы проводить турниры с топ-командами.

"Все хотят попасть в лигу А, чтобы играть с топовыми сборными и выходить на новый уровень", — приводит пресс-служба сборной России слова Семёнова.

После четырёх туров сборная России лидирует в группе. В ноябре команда проведёт выездные игры с Турцией и Сербией.