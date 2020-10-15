Новичок "Зенита" Вендел испугался холодной погоды в России

Новичок "Зенита" Вендел рассказал о первых впечатлениях от России. Футболист 14 октября прибыл в Санкт-Петербург и отметил холодную погоду.

Вендел заявил, что для него такой климат непривычный. В Бразилии и Португалии игрок привык к другой погоде.

"Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: "Уфф, ну и мороз!". Но ничего, я быстро привыкну к этому", — приводит пресс-служба "Зенита" слова Вендела.

"Зенит" заплатил за футболиста "Спортингу" 20 млн евро. Бразилец переехал в Португалию после выступлений за "Флуминенсе" в 2018 году. В прошлом сезоне игрок провёл 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.