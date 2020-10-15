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Россиян нет среди номинантов на премию "Golden Boy"

Опубликован список претендентов на премию Golden Boy, которую издание Tuttosport ежегодно вручает самому талантливому футболисту в возрасте до 21 года.

Россиян нет среди номинантов на премию "Golden Boy"

В списке из 20 футболистов нет россиян. Лучший молодой футболист года будет выбран голосованием журналистов ведущих спортивных СМИ Европы.

Для попадания в список игрок должен выступать за один из клубов высших европейских лиг.

Претенденты на Golden Boy 2020

  • Митчел Баккер ("ПCЖ", Голландия).
  • Эдуардо Камавинжа ("Ренн", Франция).
  • Джонатан Дэвид ("Лилль", Канада).
  • Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада).
  • Сержиньо Дест ("Барселона", США).
  • Фабиу Силва ("Вулверхэмптон", Португалия).
  • Ансу Фати ("Барселона", Испания).
  • Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия).
  • Райан Гравенберх ("Аякс", Голландия).
  • Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", Англия).
  • Эрлинг Холлан ("Боруссия" Д, Норвегия).
  • Каллум Хадсон-Одои ("Челси", Англия).
  • Деян Кулушевски ("Ювентус", Швеция).
  • Родриго ("Реал", Бразилия).
  • Букайо Сака ("Арсенал", Англия).
  • Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Англия).
  • Доминик Собослаи ("Зальцбург", Венгрия).
  • Сандро Тонали ("Милан", Италия).
  • Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Испания).
  • Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия).

История Golden Boy

Премия вручается с 2003 года. За это время обладателями приза становились:

  • Рафаэл ван дер Варт;
  • Уэйн Руни;
  • Лионель Месси;
  • Сеск Фабрегас;
  • Серхио Агуэро;
  • Андерсон;
  • Алешандре Пато;
  • Марио Балотелли;
  • Мари Гётце;
  • Иско;
  • Поль Погба;
  • Рахим Стерлинг;
  • Антони Марсьяль;
  • Ренату Санчеш;
  • Кильян Мбаппе;
  • Маттейс де Лигт;
  • Жоау Фелиш.
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