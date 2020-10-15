Россиян нет среди номинантов на премию "Golden Boy"
Опубликован список претендентов на премию Golden Boy, которую издание Tuttosport ежегодно вручает самому талантливому футболисту в возрасте до 21 года.
В списке из 20 футболистов нет россиян. Лучший молодой футболист года будет выбран голосованием журналистов ведущих спортивных СМИ Европы.
Для попадания в список игрок должен выступать за один из клубов высших европейских лиг.
Претенденты на Golden Boy 2020
- Митчел Баккер ("ПCЖ", Голландия).
- Эдуардо Камавинжа ("Ренн", Франция).
- Джонатан Дэвид ("Лилль", Канада).
- Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада).
- Сержиньо Дест ("Барселона", США).
- Фабиу Силва ("Вулверхэмптон", Португалия).
- Ансу Фати ("Барселона", Испания).
- Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия).
- Райан Гравенберх ("Аякс", Голландия).
- Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", Англия).
- Эрлинг Холлан ("Боруссия" Д, Норвегия).
- Каллум Хадсон-Одои ("Челси", Англия).
- Деян Кулушевски ("Ювентус", Швеция).
- Родриго ("Реал", Бразилия).
- Букайо Сака ("Арсенал", Англия).
- Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Англия).
- Доминик Собослаи ("Зальцбург", Венгрия).
- Сандро Тонали ("Милан", Италия).
- Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Испания).
- Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия).
История Golden Boy
Премия вручается с 2003 года. За это время обладателями приза становились:
- Рафаэл ван дер Варт;
- Уэйн Руни;
- Лионель Месси;
- Сеск Фабрегас;
- Серхио Агуэро;
- Андерсон;
- Алешандре Пато;
- Марио Балотелли;
- Мари Гётце;
- Иско;
- Поль Погба;
- Рахим Стерлинг;
- Антони Марсьяль;
- Ренату Санчеш;
- Кильян Мбаппе;
- Маттейс де Лигт;
- Жоау Фелиш.