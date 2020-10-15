Россиян нет среди номинантов на премию "Golden Boy"

Опубликован список претендентов на премию Golden Boy, которую издание Tuttosport ежегодно вручает самому талантливому футболисту в возрасте до 21 года.

В списке из 20 футболистов нет россиян. Лучший молодой футболист года будет выбран голосованием журналистов ведущих спортивных СМИ Европы.

Для попадания в список игрок должен выступать за один из клубов высших европейских лиг.

Претенденты на Golden Boy 2020

Митчел Баккер ("ПCЖ", Голландия).

Эдуардо Камавинжа ("Ренн", Франция).

Джонатан Дэвид ("Лилль", Канада).

Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада).

Сержиньо Дест ("Барселона", США).

Фабиу Силва ("Вулверхэмптон", Португалия).

Ансу Фати ("Барселона", Испания).

Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия).

Райан Гравенберх ("Аякс", Голландия).

Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", Англия).

Эрлинг Холлан ("Боруссия" Д, Норвегия).

Каллум Хадсон-Одои ("Челси", Англия).

Деян Кулушевски ("Ювентус", Швеция).

Родриго ("Реал", Бразилия).

Букайо Сака ("Арсенал", Англия).

Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Англия).

Доминик Собослаи ("Зальцбург", Венгрия).

Сандро Тонали ("Милан", Италия).

Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Испания).

Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия).

История Golden Boy

Премия вручается с 2003 года. За это время обладателями приза становились: