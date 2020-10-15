Сборная России опустится в рейтинге ФИФА за октябрь на две позиции. Команда Станислава Черчесова займёт 34-е место в списке.
Российская команда в октябре проиграла товарищеский матч Швеции (1:2) и дважды сыграла вничью в Лиге наций — против Турции (1:1) и Венгрии (0:0). В итоге сборная России потеряла шесть очков в рейтинге ФИФА.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сборная России, несмотря на неудачные результаты, осталась на 19-м месте среди европейских команд. Пока команда остаётся во второй "корзине" жеребьёвки отборочного раунда ЧМ-2022. Итоговое положение будет определено по итогам ноябрьских матчей.
Официальный релиз рейтинга ФИФА выйдет 22 октября.
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