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Сборная России опустится на две строчки в рейтинге ФИФА

Сборная России опустится в рейтинге ФИФА за октябрь на две позиции. Команда Станислава Черчесова займёт 34-е место в списке.

Сборная России опустится на две строчки в рейтинге ФИФА

Российская команда в октябре проиграла товарищеский матч Швеции (1:2) и дважды сыграла вничью в Лиге наций — против Турции (1:1) и Венгрии (0:0). В итоге сборная России потеряла шесть очков в рейтинге ФИФА.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сборная России, несмотря на неудачные результаты, осталась на 19-м месте среди европейских команд. Пока команда остаётся во второй "корзине" жеребьёвки отборочного раунда ЧМ-2022. Итоговое положение будет определено по итогам ноябрьских матчей.

Официальный релиз рейтинга ФИФА выйдет 22 октября.

Рейтинг ФИФА (релиз 22 октября)

  1. Бельгия — 1765 очков.
  2. Франция — 1752.
  3. Бразилия — 1725.
  4. Англия — 1668.
  5. Португалия — 1661.
  6. (+1) Испания — 1640.
  7. (-1) Уругвай — 1637.
  8. (+1) Аргентина — 1636.
  9. (-1) Хорватия — 1633.
  10. Колумбия — 1631.
  11. Мексика — 1625.
  12. Италия — 1612.
  13. (+3) Дания — 1609.
  14. Германия — 1607.
  15. (-2) Голландия — 1596.
  16. (-1) Швейцария — 1589.
  17. Чили — 1570.
  18. (+1) Польша — 1568.
  19. (-1) Швеция — 1558.
  20. (+1) Уэльс — 1550.
  21. (-1) Сенегал — 1549.
  22. (+1) США — 1542.
  23. (+1) Украина — 1539.
  24. (-2) Перу — 1534.
  25. (+2) Австрия — 1523.
  26. Тунис — 1508.
  27. (+1) Япония — 1503.
  28. (-3) Венесуэла — 1493.
  29. (+1) Иран — 1492.
  30. (+1) Сербия — 1489.
  31. (+4) Алжир — 1488.
  32. (-3) Нигерия — 1488.
  33. (-1) Турция — 1486.
  34. (-2) Россия — 1480.
  35. (+5) Парагвай — 1477.
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