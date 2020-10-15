Баскетболистке Левченко в Минске продлили арест

Белорусская баскетболистка Елена Левченко не смогла покинуть СИЗО 15 октября. Её арест продлён ещё на трое суток, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности в Facebook.

30 сентября Левченко задержали в Минске за участие в несанкционированных митингах. Также спортсменка подписала обращение с критикой действий власти.

Левченко задержали в аэропорту, когда она пыталась вылететь за границу. Суд тогда арестовал спортсменку на 15 суток.

Левченко является призёром чемпионата Европы 2007 года. Также она играла в финале WNBA в составе команды "Аталанта Дрим".