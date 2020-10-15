Легенда "Спартака" Тихонов возглавит "Астану"

Экс-футболист "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов в ближайшее время должен возглавить "Астану", сообщает "Чемпионат".

Ранее клуб уволил с поста главного тренера чешского специалиста Михала Билека. "Астана" не смогла пройти первый раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив "Динамо-Брест" (3:6). Во втором раунде отбора Лиги Европы казахстанцы проиграли черногорской "Будучности" (0:1).

После 12-ти туров чемпионата Казахстана "Астана" идёт второй и отстаёт от лидирующего "Кайрата" на восемь очков.

Андрей Тихонов

Тихонов начал тренерскую карьеру в "Крыльях Советов". В 2008 году он вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого. Позже работал ассистентом тренера в "Спартаке" и "Краснодаре", а самостоятельно руководил командой "Спартак" (Щёлково).