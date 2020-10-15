Конор Макгрегор согласился вернуться в UFC

Экс-чемпион UFC Конор Маегрегор решил вернуться в профессиональные бои. Ирландец, который совсем недавно в третий раз объявил о завершении карьеры, согласился вернуться в октагон в рамках организации.

Макгрегор 23 января проведёт бой с Дастином Порье. Мероприятие состоится в Техасе.

"Я подтверждаю, 23 января всё будет! Моя цель, чтобы этот бой прошёл на Cowboys Stadium в Далласе. Владелец стадиона Джерри Джонс — мой друг, а стадион в состоянии принять всех нас", — написал Макгрегор в Twitter.

Также боец отметил, что после этого поединка выйдет в ринг против боксёра Мэнни Пакиао.

Макгрегор и Порье встречались в рамках UFC в 2014 году. Ирландец победил американца нокаутом в первом раунде. Всего на счету Конора 26 боёв, в которых одержал 22 победы и четыре раза потерпел поражение.