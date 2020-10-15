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Шварц возглавил "Динамо" и обратился к болельщикам на русском языке

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост главного тренера команды немецкого специалиста Сандро Шварца. Последним клубом 41-летнего тренера был "Майнц", который он покинул в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов.

Шварц обратился к болельщикам "Динамо" на русском языке. Наставник отметил, что с нетерпением ждёт момента, когда начнёт работать с командой.

"Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков "Динамо"! С нетерпение жду этого вызова. Москва — это большой город с прекрасными возможностями. Горжусь, что скоро буду здесь.

"Динамо" — это фантастический клуб с большим именем в российском футболе. Я убеждён, что вместе мы добьёмся успеха. Давайте вместе начнём творить историю с молодой и потрясающей командой "Динамо", — заявил Шварц.

Сандро Шварц

Шварц большую часть карьеру провёл в "Майнце". За клуб он отыграл более 100 матчей с 1998 по 2004 год. Затем выступал за небольшой клуб "Веен", где в 2009 году начал тренерскую карьеру.

Отработав некоторое время в "Эшборне" из региональной лиги, Шварц вернулся в "Майнц", возглавив вторую команду.

В 2017 году стал наставником главной команды "Майнца". В сезоне-2017/18 команда стала 14-й, а в сезоне-2018/19 — 12-й в Бундеслиге.

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