Полузащитник "Арсенала" Месут Озил опубликовал заявление по Нагорному Карабаху. Немецкий футболист лондонского клуба поддержал Азербайджан.

Озил отметил, что Карабах на международном уровне признан территорией Азербайджана.

"В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требующую полного вывода армянских войск. Я призываю всех соблюдать и признавать это решение", — говорится в заявлении футболиста.