Жена Овечкина спела дуэтом с Успенской

Жена нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия побывала на вечеринке в честь дня рождения певицы Жасмин, которой исполнилось 43 года. Мероприятие прошло в ночь на 13 октября.
Во время вечеринки Анастасия спела дуэтом с Любовью Успенской. Женщины исполнили популярный хит "Пропадаю я".
Совместное видео с Успенской Анастасия опубликовала в "Сториз" в Instagram.
"Спасибо за прекрасный вечер, наша дорогая", — оставила запись жена Овечкина.
Анастасия Шубская и Любовь Успенская pic.twitter.com/uaalBglxwy— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 14, 2020
Астролог планирует открыть своё шоу.