Жена Овечкина спела дуэтом с Успенской

Жена нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия побывала на вечеринке в честь дня рождения певицы Жасмин, которой исполнилось 43 года. Мероприятие прошло в ночь на 13 октября.

Во время вечеринки Анастасия спела дуэтом с Любовью Успенской. Женщины исполнили популярный хит "Пропадаю я".

Совместное видео с Успенской Анастасия опубликовала в "Сториз" в Instagram.

"Спасибо за прекрасный вечер, наша дорогая", — оставила запись жена Овечкина.