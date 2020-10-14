Этап серии "Гран-при" по фигурному катанию в Канаде отменён

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил этап серии "Гран-при" в Канаде. Решение было вынесено после консультации с властями провинции Онтарио, где должен был пройти турнир.

"Проконсультировавшись с правительством Онтарио, принято трудное решение отменить мероприятие. Организаторы внимательно следили за позицией федеральных, провинциальных и муниципальных органов здравоохранения по COVID-19. ISU сожалеет, что "Гран-при" Skate Canada не может быть проведен, и благодарит организаторов за постоянные усилия и поддержку", — говорится в заявлении ISU.

Ранее ISU опубликовал список участников серии "Гран-при". В каждом из этапов должны были выступить местные спортсмены или фигуристы из соседних стран.