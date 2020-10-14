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Геркус рассказал, почему задерживается переход Мозеса в "Спартак"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что последние детали перехода полузащитника Виктора Мозеса в "Спартак" должны быть оформлены в ближайшие дни. По его словам, красно-белым осталось уладить нюансы с агентством, которое представляет интересы футболиста.

Делами Мозеса занимается агентство Wasserman. Вместе с тем, договор между "Спартаком" и "Челси" подписан. Также свою подпись под контрактом уже поставил футболист.

"Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее — о налогообложении. Ещё точнее — об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край — завтра", — написал Геркус в Telegram.

Ранее сообщалось, что "Спартак" подпишет Мозеса на правах аренды до конца сезона.

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