Геркус рассказал, почему задерживается переход Мозеса в "Спартак"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что последние детали перехода полузащитника Виктора Мозеса в "Спартак" должны быть оформлены в ближайшие дни. По его словам, красно-белым осталось уладить нюансы с агентством, которое представляет интересы футболиста.

Делами Мозеса занимается агентство Wasserman. Вместе с тем, договор между "Спартаком" и "Челси" подписан. Также свою подпись под контрактом уже поставил футболист.

"Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее — о налогообложении. Ещё точнее — об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край — завтра", — написал Геркус в Telegram.

Ранее сообщалось, что "Спартак" подпишет Мозеса на правах аренды до конца сезона.