Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в потасовке после матча против Боливии. Игра отборочного турнира чемпионата мира-2022 завершилась победой аргентинской команды со счётом 2:1.
Месси и его партнёры по команде что-то не поделили с боливийцами, после чего начали толкаться. Толпу успокоили арбитры, потасовка не успела перерасти в большую драку.
LA LECTURA DE LABIOS DEL CRUCE: "LA C... DE TU MADRE. ¿QUÉ PASA, PELADO?"
Quién es "el pelado" que se peleó con Messi tras finalizar el partido: https://t.co/ouhEGSY2tS pic.twitter.com/xoplQkk2Ey— TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2020
Астролог планирует открыть своё шоу.