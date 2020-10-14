Месси подрался с футболистами сборной Боливии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в потасовке после матча против Боливии. Игра отборочного турнира чемпионата мира-2022 завершилась победой аргентинской команды со счётом 2:1.

Месси и его партнёры по команде что-то не поделили с боливийцами, после чего начали толкаться. Толпу успокоили арбитры, потасовка не успела перерасти в большую драку.