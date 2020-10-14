Фергюсон снова оскорбил Нурмагомедова

Боец ММА Тони Фергюсон обратился с оскорблениями к Хабибу Нурмагомедову. Американец пообещал сделать "сюрприз" россиянину.

Тони раскритиковал Хабиба за подготовку к бою с Джастином Гэтжи. Он указал на то, что оба спортсмена работают с менеджером Али Абдель-Азизом.

"Скоро увидимся, тупица. Ты в плохих кондициях и плохо двигаешься. Ты плохо себя чувствуешь, потому что плохо поступил. Ты мой, цыпленок. Вами управляет Абдель-Азиз. Сделаю все, чтобы удивить вас", — написал Фергюсон в Twitter.

Ранее Хабиб назвал Фергюсона глупым и заявил, что его время прошло. По словам россиянина, Тони не сможет выиграть у Ислама Махачева. От боя с ним американец отказался.

Бой Хабиба против Гэтжи состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.