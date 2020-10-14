Колосков: "Не могу сказать, что это лучшая молодёжная сборная России"

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" оценил успех молодёжной сборной России, которая вышла на чемпионат Европы 2021 года.

По словам Колоскова, пока это поколение российской молодёжи нельзя назвать лучшим за последние годы. Экс-президент РФС заявил, что 3-4 года назад в команде Евгения Бушманова были такие же игроки по таланту.

"У нас несколько лет назад, 3-4 года, у Евгения Бушманова была команда, тоже примерно такие же подающие надежду футболисты. Все они играли в основных составах Российской премьер-лиги (РПЛ). К сожалению, ничего так и не выиграли. Поэтому лучшими можно будет считать только тогда, когда они займут первое место на чемпионате Европы. Вот тогда можно сказать, что лучшее. А обыграть Эстонию и Латвию... Я не думаю, что это какое-то немыслимое достижение", — заявил Колосков.

По мнению Колоскова, подводить итоги по выступлению команды Михаила Галактионова можно будет после завершения финального турнира чемпионата Европы.

"Молодцы ребята, вышли в финальную стадию. Но в финальной стадии не будет ни Эстонии, ни Латвии, там будет Испания, Италия, Германия и так далее. Поэтому так, как они там сыграют, можно будет сказать, лучшие они или не лучшие. Пока что можно констатировать, что это определённый успех, конечно, что в команде игроки, которые сегодня, может быть, являются даже какими-то кандидатами в национальную сборную команду, кто-то даже из них уже был — Чалов и Шапи Сулейманов, и так далее. Поэтому давайте подождём всё-таки, когда закончится финальный турнир, тогда подведем итоги", — заявил Колосков.

Вячеслав Колосков подчеркнул, что перед командой необходимо ставить задачу победить на Евро-2021.