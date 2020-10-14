Евролига присудила два технических поражения "Зениту"

Евролига присудила "Зениту" два технических поражения. Команда не смогла выйти на паркет в матчах против "Басконии" и "Валенсии" из-за вспышки коронавируса.

В Евролиге действует "ковидный" регламент, согласно которому в команде должно быть восемь здоровых баскетболистов. Питерская команда не смогла набрать необходимое количество игроков.

"Зениту" присудили два поражения со счётом 0:20. Ранее в клубе подтвердили заражение восьми игроков и трёх тренеров.

"Зенит" в Евролиге

Клуб из Санкт-Петербурга смог удачно стартовать в турнире. "Зенит" одержал две победы - над "Барселоной" (74:70) и "Анадолу Эфес" (73:69).