Джейн Аллен уходит с поста из-за жестокого обращения с гимнастками

Глава Федерации гимнастики Великобритании Джейн Аллен объявила об уходе со своего поста в конце 2020 года. Организация попала в скандал - тренеров обвиняют в издевательствах и жестоком обращении к спортсменкам.

65-летний руководитель говорит, что уходит из-за своего почтенного возраста, но журналисты Daily Mail уверяют, что Аллен уходит именно из-за скандала.

Скандал разгорелся в июне, когда десятки спортсменок рассказали о жестоком обращении со стороны тренеров. Истории прозвучали в том числе от сестёр Дауни и Эми Тинклер.

Обвинения прозвучали в адрес главного тренера сборной Великобритании Аманды Реддин, а федерация гимнастики была обвинена в бездействии. Государственные органы проводят проверку организации.