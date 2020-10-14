Стали известны восемь участников молодёжного Евро-2021

Молодёжная сборная России стала участником чемпионата Европы 2021 года. Команда выиграла свою группу, в которой выступали команды Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии.

Россияне вышли в финальный турнир Евро в четвёртый раз. Последнее участие команды в Евро-2021 состоялось в 2013 году. Тогда сборная не смогла набрать ни одного очка на турнире.

Впервые в финальном турнире примут участие 16 команд. На данный момент известны восемь сборных, которые уже гарантировали выход на Евро-2021. Кроме хозяев Венгрии и Словакии, это

Россия;

Швейцария;

Голландия;

Дания;

Испания;

Англия.

Из-за пандемии коронавируса были изменены сроки проведения турнира.