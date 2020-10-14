Молодёжная сборная России стала участником чемпионата Европы 2021 года. Команда выиграла свою группу, в которой выступали команды Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии.
Россияне вышли в финальный турнир Евро в четвёртый раз. Последнее участие команды в Евро-2021 состоялось в 2013 году. Тогда сборная не смогла набрать ни одного очка на турнире.
Впервые в финальном турнире примут участие 16 команд. На данный момент известны восемь сборных, которые уже гарантировали выход на Евро-2021. Кроме хозяев Венгрии и Словакии, это
Из-за пандемии коронавируса были изменены сроки проведения турнира.
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