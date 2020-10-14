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Зе Луиш пообещал не праздновать голы в ворота "Спартака"

Нападающий "Локомотива" Зе Луиш ответил на критику болельщиков "Спартака". Ранее футболист выступал за красно-белых, с которыми стал чемпионом России.

В 109 матчах в составе "Спартака" Зе Луиш забил 35 мячей. В октябре нападающий подписал контракт с "Локо".

Зе Луиш пообещал не праздновать голы, если забьёт "Спартаку". По словам футболиста, он очень уважает клуб и его фанатов.

"Я не буду праздновать, если забью "Спартаку". Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить "Спартаку", как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований", — приводит "СЭ" слова Зе Луиша.

Зе может дебютировать за "Локомотив" 17 октября, когда состоится матч против "Уфы". Игра со "Спартаком" у железнодорожников запланирована на апрель 2021 года.

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