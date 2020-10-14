Чемпион мира Сэто отстранён от соревнований за супружескую измену

Чемпион мира по плаванию Дайя Сэто получил отстранение от соревнований из-за супружеской измены. Спортсмен не сможет участвовать в японских и международных турнирах в 2020 году, сообщает Sports Hochi.

Журналисты опубликовали снимок Сэто в компании незнакомой девушки. В сборной Японии такое поведение посчитали неподобающим и наказали спортсмена.

Дисквалификация касается только 2020 года, поэтому пловец сможет принять участие в отборе на Олимпийские игры в Токио. Кроме отстранения, Сэто лишён звания капитана сборной.

Пловец выступает на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием. Он завоевал четыре золотые медали чемпионата мира и пять наград высшего достоинства на ЧМ на короткой воде.