В Минске задержана чемпионка Белоруссии по тайскому боксу

Чемпионка Белоруссии по тайскому боксу Александра Ситникова задержана в Минске. Девушку доставили в центральное РУВД. Сегодня состоится суд, который изберёт для 24-летней спортсменки меру пресечения.

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщает, что на 15 суток был арестован чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против президента Александра Лукашенко. Они начались после выборов, официальным победителем которых стал нынешний глава государства.