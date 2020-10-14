Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную команду с победой над Испанией в матче Лиги наций. Украинцы обыграли соперника со счётом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

"Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира — командой Испании!" — написал Зеленский.

Президент отметил, что команда сражалась на поле в сложной кадровой ситуации. Несколько основных футболистов команды не смогли принять участие во встрече из-за заражения коронавирусом.

"Спасибо, что подарили всей стране праздник, который был нам так нужен! Гордимся вами, ребята!" — подытожил президент.

В параллельном матче сборная Германии разошлась миром со Швейцарией — 3:3. В группе лидирует Испания, а Украина занимает третье место. В финальный турнир Лиги наций выйдет одна команда.

Испания — 7 очков. Германия — 6. Украина — 6. Швейцария — 2.

Два заключительных тура Лиги наций состоятся в ноябре.