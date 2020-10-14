Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную команду с победой над Испанией в матче Лиги наций. Украинцы обыграли соперника со счётом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков.
"Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира — командой Испании!" — написал Зеленский.
Президент отметил, что команда сражалась на поле в сложной кадровой ситуации. Несколько основных футболистов команды не смогли принять участие во встрече из-за заражения коронавирусом.
"Спасибо, что подарили всей стране праздник, который был нам так нужен! Гордимся вами, ребята!" — подытожил президент.
В параллельном матче сборная Германии разошлась миром со Швейцарией — 3:3. В группе лидирует Испания, а Украина занимает третье место. В финальный турнир Лиги наций выйдет одна команда.
Два заключительных тура Лиги наций состоятся в ноябре.
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