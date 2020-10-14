Суарес стал лучшим южноамериканским бомбардиром в истории

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес сделал дубль в матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке против Эквадора. Его команда уступила со счётом 2:4.

Суарес достиг отметки в 41 мяч за сборную в официальных матчах. По этому показателю он стал лучшим среди южноамериканских команды. Форвард обошёл Роналдо и Лионеля Месси. У них по 39 мячей за сборные Бразилии и Аргентины, соответственно.

После двух туров в южноамериканском отборе ожидаемо лидируют Бразилия и Аргентина.