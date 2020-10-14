Скопинцев рассказал о странностях Карпина

Бывший защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев рассказал о необычном подходе Валерия Карпина к тренировочному процессу. Он назвал наставника донской команды харизматичной личностью и "глыбой".

По словам Скопинцева, не все футболисты воспринимали то, что делал Карпин.

"Например, в день игры мог заставлять футболистов стоять в бочке со льдом, если летом была вечерняя игра, например. Стоял сам с секундомером, всё замерял. Далеко не у всех такой подход к подготовке к играм", — приводит РИА "Новости" слова Скопинцева.

По словам Скопинцева, Карпин даже мог вмешаться в процесс приёма пищи футболистами.

"Если я на обеде с соусами перебарщивал, он мог мне дать свою веганскую тарелку, а себе забрать мою. И всегда сопровождал это забавными комментариями. Что-то вроде: "Тебе будет только лучше, а мне уже всё равно", — заявил Скопинцев.

Скопинцев отыграл за "Ростов" 2,5 сезона. Также игрок выступал за "Балтику". В феврале 2019 года он перешёл в "Краснодар", а после — в "Динамо".