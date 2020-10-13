Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Пресс-служба сборной Португалии сообщила о том, что нападающий Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Футболист чувствует себя нормально и находится на самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Роналду устроил скандал в "Ювентусе" после того, как в команде были выявлены положительные результаты тестов на "ковид". Португальцу не разрешали покинуть отель, в котором находилась туринская команда, но он ушёл оттуда, повысив голос на директора "Юве" и представителей медслужбы города.

В ночь на вторник форвард опубликовал в Instagram фотографию с командного ужина сборной Португалии. На снимке все футболисты находятся без маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Unidos dentro e fora do campo! 🇵🇹👏🏽👊🏽 #todosportugal Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 12 Окт 2020 в 12:56 PDT

Португальцы в октябре провели товарищеский матч против Испании (0:0) и поединок Лиги наций с Францией (0:0). В обоих встречах Роналду выходил на поле.

14 октября Португалия должна принять на своём поле Швецию.