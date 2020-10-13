Штырков подтвердил проведение боя с Исмаиловым

Российский боец Иван Штырков подтвердил бой против Магомеда Исмаилова. Поединок состоится 12 декабря в рамках чемпионата АСА.

Бойцы выйдут в октагон в полутяжёлой весовой категории. Место проведения поединка будет оглашено позже.

"Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь всё официально. Готовимся к декабрю", — приводит пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил" слова Штыркова.

Скандал со Штырковым

В июне 2019 года Штырков попал в допинговый скандал. Тогда он расторгнул контракт с UFC по согласию сторон. В допинг-пробе Ивана нашли запрещённый препарат, который помогает набирать мышечную массу.

После этого Штырков продолжил выступления в родном чемпионате RCC, бои которого проходят в основном в Екатеринбурге.