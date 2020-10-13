Антон Миранчук рассказал о делах брата в "Аталанте"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал о том, как обстоят дела у его брата Алексея в "Аталанте". Ранее футболист, ставший игроком итальянской команды в сентябре, получил травму за "Локомотив" и пока не провёл ни одной игры в Серии А.

Также Алексей пропустил матчи сборной России в Лиге наций. Антон в игре против Турции (1:1) забил гол.

По словам Антона, у Алексея сейчас всё хорошо. Футболист готовится к дебюту за "Аталанту".

"У него всё отлично, мы всегда на связи. Он уже на 100% готов, ждёт возвращения игроков после сборных и будет готовиться к матчу с "Наполи", — приводит РИА "Новости" слова Антона.

По словам Антона Миранчука, он скучает по брату и ждёт его приезда в сборную.