"Сочи" отправил в отставку главного тренера

Клуб КХЛ "Сочи" объявил об отставке главного тренера Александра Андриевского. В нескольких следующих матчах его обязанности будет выполнять Егор Башкатов, сообщает пресс-служба "леопардов".

Андриевский возглавил "Сочи" год назад. С ним команда провела 53 матча. В последнем сочинцы уступили "Авангарду" со счётом 2:7.

"Сочи" в этом сезоне набрал девять очков в 13 матчах. Команда идёт на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.