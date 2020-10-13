Футболист в Уганде умер после избиения партнёрами

22-летний футболист из Уганды Черчилль Оваси умер после того, как его избили партнёры по команде. Команда напала на игрока из-за ошибки, которая привела к голу.

Происшествие произошло в матче местных команд округа Ламво. Оваси избили его коллеги во время игры. После матча футболист толкнул одного из нападавших, что с новой силой спровоцировало драку.

Оваси снова избили, "скорая" забрала парня в больницу. Там врачи зафиксировали факт смерти. Полиция уже начала расследование по этому инциденту. На данный момент задержаны двое подозреваемых в убийстве.