В Ростове-на-Дону ввели ограничения по посещению футбольных матчей

Футбольный клуб "Ростов" планирует допустить на матч 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" не более 40% от заполняемости "Ростов Арены". В клубе обещают соблюдать все требования Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом.

"Вход на стадион будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль, на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция", — говорится в сообщении "Ростова".

Вместе с тем до матча ещё возможны изменения по посещению трибун зрителями. В октябре ежедневно в Ростовской области регистрируется более 200 случаев заражения "ковидом".

"В случае изменения ситуации по матчу "Ростов" — "Ахмат" клуб незамедлительно проинформирует болельщиков об этом", — говорится в заявлении.

Игра "Ростов" — "Ахмат" запланирована на 18 октября.