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В "Тамбове" отреагировали на слова Панченко о финансовых проблемах

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил, что в клубе существуют финансовые проблемы. Ранее нападающий Кирилл Панченко заявил, что не получал зарплату в своей предыдущей команде.

В "Тамбове" отреагировали на слова Панченко о финансовых проблемах

11 октября стало известно, что Панченко перешёл в тульский "Арсенал". Игрок выступал за "Тамбов" в августе и сентябре.

По словам Худякова, "Тамбов" выплатит задолженность за эти месяцы позже. Вместе с тем долги по зарплате за июнь и июль перед футболистами закрыты.

"У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября", — приводит Sport24 слова Худякова.

Руководитель клуба отметил, что не видит глобальной проблемы в задержках зарплаты. По его словам, у всех клубов из нижней части таблицы есть финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

Кирилл Панченко

Для 30-летнего Панченко "Арсенал" стал девятым по счёту клубом. Ранее он выступал за

  • "Динамо" (Ставрополь);
  • "Нижний Новгород";
  • "Ставрополье-2009";
  • "Мордовию";
  • "Томь";
  • ЦСКА;
  • "Динамо" (Москва).

В составе "Тамбова" провёл 11 матчей, в которых забил 2 мяча. Всего в карьере на его счету 359 игр и 96 мячей.

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