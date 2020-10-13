Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил, что в клубе существуют финансовые проблемы. Ранее нападающий Кирилл Панченко заявил, что не получал зарплату в своей предыдущей команде.
11 октября стало известно, что Панченко перешёл в тульский "Арсенал". Игрок выступал за "Тамбов" в августе и сентябре.
По словам Худякова, "Тамбов" выплатит задолженность за эти месяцы позже. Вместе с тем долги по зарплате за июнь и июль перед футболистами закрыты.
"У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября", — приводит Sport24 слова Худякова.
Руководитель клуба отметил, что не видит глобальной проблемы в задержках зарплаты. По его словам, у всех клубов из нижней части таблицы есть финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.
Для 30-летнего Панченко "Арсенал" стал девятым по счёту клубом. Ранее он выступал за
В составе "Тамбова" провёл 11 матчей, в которых забил 2 мяча. Всего в карьере на его счету 359 игр и 96 мячей.
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