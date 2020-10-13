Этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи пройдёт без зрителей

Третий этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт в Сочи при пустых трибунах. Спортсмены покажут свои программы в тренировочном центре "Айсберг", которая рассчитана примерно на 200 зрителей.

В краевой федерации фигурного катания предупредили, что билеты на этап могут продавать только мошенники.

"Если вы где-то видите, что на них продают билеты — это мошенники", — приводит "СЭ" заявление федерации.

Соревнования пройдут с 23 по 27 октября. Этап Кубка в Сызрани прошёл с заполняемость трибун в 50%, в Москве зрителей пускали на турнир только в выходные дни.

Все ограничения связаны с пандемией коронавируса. В последние дни в России фиксируется рекордный прирост заболеваемости.