Молодёжная сборная России сегодня может выйти на Евро-2021

Молодёжная сборная России находится в шаге от выхода на Евро-2021. Для этого команде во вторник необходимо обыграть на выезде команду Латвии.

Матч Латвия - Россия начнётся в 17.00 по московскому времени.

В случае победы россияне займут первое место в группе, где также выступают Польша, Болгария, Сербия и Эстония. Россиянам помогли сербы, обыграв ранее поляков.

Молодёжный Евро-2021

Чемпионат Европы запланирован в Венгрии и Словакии с 9 по 26 июня 2021 года. Участие в соревнованиях могут принять футболисты, которые родились после 1 января 1998 года.