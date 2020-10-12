Костровский: "Дзюба здорово пропустил мяч на Миранчука"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в матче национальной команды против Турции. Команды 11 октября сыграли вничью 1:1 в игре группового этапа Лиги наций.

Дзюба не смог забить в третьей игре сборной подряд. По словам Костровского, может сказаться усталость от плотного графика, но назвать причину, по которой форвард хранит "молчание", сложно.

"Усталость из-за плотного графика возможна. Вообще сложно. Это такие нюансы у нападающих. Бывает не забивает, не забивает, а потом хорошая серия из матчей, где игрок забивает. Если бы кто-то знал… Иногда игроки, особенно нападающие, которые не забивают, идут даже в церковь для того, чтобы лишний раз привлечь удачу на свою сторону. Поэтому если я бы точно знал, почему Дзюба не забивает, наверняка бы уже давно Артёму сказал, Артём бы это претворил и забивал бы. Очень сложно сказать", — заявил Костровский.

По словам тренера, Артём всё же удачно сыграл против Турции. Он отметил эпизод, в котором гол забил Антон Миранчук.