Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в матче национальной команды против Турции. Команды 11 октября сыграли вничью 1:1 в игре группового этапа Лиги наций.
Дзюба не смог забить в третьей игре сборной подряд. По словам Костровского, может сказаться усталость от плотного графика, но назвать причину, по которой форвард хранит "молчание", сложно.
"Усталость из-за плотного графика возможна. Вообще сложно. Это такие нюансы у нападающих. Бывает не забивает, не забивает, а потом хорошая серия из матчей, где игрок забивает. Если бы кто-то знал… Иногда игроки, особенно нападающие, которые не забивают, идут даже в церковь для того, чтобы лишний раз привлечь удачу на свою сторону. Поэтому если я бы точно знал, почему Дзюба не забивает, наверняка бы уже давно Артёму сказал, Артём бы это претворил и забивал бы. Очень сложно сказать", — заявил Костровский.
По словам тренера, Артём всё же удачно сыграл против Турции. Он отметил эпизод, в котором гол забил Антон Миранчук.
"Да, моменты были в этой игре. Он очень полезно сыграл в эпизоде, когда мы забили гол, — он очень здорово пропустил мяч на Антона Миранчука, а тот забил. Конечно, хотелось бы, чтобы нападающие забивали. Но нападающие ценны не только забитыми мячами, но именно своими активными действиями, которые позволяют забивать команде, что было как раз в этом мяче. Я думаю, что в ближайших играх Артём забьет", — сказал Костровский.
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