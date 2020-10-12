"Спартак" признал вину за нарушение правил по коронавирусу

Во время заседания Тушинского суда по "ковидному" делу "Спартака" юрист клуба Владислав Ляликов признал вину своей стороны. Красно-белых подозревали в том, что на матче 10-го тура РПЛ присутствовало больше болельщиков, чем это положено по регламенту.

В официальный протокол была занесена цифра 17 150 болельщиков. Ляликов признал, что на самом деле на стадионе присутствовали 20 738 человек. Кроме того, не все зрители соблюдали нормы по безопасности.

"На матче отдельные болельщики нарушали перчаточный и масочный режим, а также нормы социальной дистанции", — приводит "СЭ" слова Ляликова.

Санкция за подобное нарушение грозит штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей для "Спартака", а также возможное лишение права осуществлять деятельность на 90 дней.