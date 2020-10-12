Боец UFC Майкл Чендлер заявил, что его достают русские и дагестанские болельщики. По словам спортсмена, в Instagram ему присылают сообщения, которые он не может понять.
"Эти русские и дагестанцы меня достали! Они буквально забрасывают меня сообщениями на языке, который я не понимаю", — заявил Чендлер в Instagram.
Также боец заявил, что готов к поединку с Хабибом Нурмагомедовым. Бывший чемпион Bellator в лёгком весе является запасным на бой между россиянином и Джастином Гэтжи.
"Я иду за тобой, Хабиб", — заявил Чендлер.
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