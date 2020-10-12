Чендлер: "Меня достали эти русские и дагестанцы"

Боец UFC Майкл Чендлер заявил, что его достают русские и дагестанские болельщики. По словам спортсмена, в Instagram ему присылают сообщения, которые он не может понять.

"Эти русские и дагестанцы меня достали! Они буквально забрасывают меня сообщениями на языке, который я не понимаю", — заявил Чендлер в Instagram.

Также боец заявил, что готов к поединку с Хабибом Нурмагомедовым. Бывший чемпион Bellator в лёгком весе является запасным на бой между россиянином и Джастином Гэтжи.