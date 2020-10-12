Леброн Джеймс установил пять исторических рекордов НБА

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил несколько статистических достижений, победив в финале плей-офф НБА сезона-2020. Его команда обыграла "Майами Хит" со счётом 4-2 в серии.

Три команды Леброна

Джеймс - единственный игрок в НБА, который выигрывал плей-офф с тремя разными командами, набирая более 25 очков за игру. Ранее он становился чемпионом с "Майами" и "Кливленд Кавальерс".

11 трипл-даблов Леброна

Джеймс сделал трипл-дабл в последнем матче против "Майами". Теперь у него 11 матче с трипл-даблами в финалах плей-офф. Второй по этому показателю - Мэджик Джонсон - сделал 8 трипл-даблов за карьеру.

260-й матч Леброна

Король Джеймс провёл 260-й матч в плей-офф НБА. По количеству таких игр он обошёл Дерека Фишера, у которого было 259 игр.

Леброн и возраст

Джеймс побил достижение Элджина Бэйлора, который ранее сделал трипл-дабл в финале плей-офф в возрасте 35 лет 225 дней. У Леброна это получилось в 35 лет 286 дней.

Лучший в финалах плей-офф

Джеймс стал лучшим игроком в истории финалов плей-офф. В одной серии он набрал 150+ очков, 50+ подборов и 50+ передач, чего ранее не удавалось никому.