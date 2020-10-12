Трусова поблагодарила Плющенко за победу на этапе Кубка России

Фигуристка сборной России Александра Трусова выразила благодарность болельщикам и тренерам после победы на этапе Кубка России в Москве. Девушка показала букет, который ей преподнесли фанаты.

Турсова разместила фотографию в Instagram и поблагодарила за помощь Марию Боровикову, Марину Акелькину, Сергея Алексеева, Дмитрия Михайлова и Евгения Плющенко.