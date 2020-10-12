Фигуристка сборной России Александра Трусова выразила благодарность болельщикам и тренерам после победы на этапе Кубка России в Москве. Девушка показала букет, который ей преподнесли фанаты.
Турсова разместила фотографию в Instagram и поблагодарила за помощь Марию Боровикову, Марину Акелькину, Сергея Алексеева, Дмитрия Михайлова и Евгения Плющенко.
"Отдельное спасибо моим болельщикам! Спасибо за поддержку! Вместе мы сила!" — написала Трусова.
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Сезон открыт! Спасибо большое моим тренерам и хореографам: Евгению Викторовичу Плющенко @plushenkoofficial ,Дмитрию Сергеевичу Михайлову @mikhailov_d.s Сергею Андреевичу Алексееву @___ser.alex___ а также Марии Валерьевне Боровиковой и Мирине Александровне Акелькиной - всем тем, кто помогает мне становиться лучше и сильнее. Отдельное спасибо моим болельщикам! Спасибо за поддержку! Вместе мы сила!
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