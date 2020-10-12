Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Тарзан попал в реанимацию из-за секс-скандала
В Китае обнаружили окаменелости обезьян возрастом 6,4 млн лет
В Госдуме поддержали продление "дачной амнистии"
Из России вышлют двух болгарских дипломатов
Глава Минтруда: ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется
Королёва рассказала о реакции сына на измену Тарзана
Зоологи выяснили причину, почему самки кротов интерсексуальны
В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко
Минтруд: с начала пандемии число безработных выросло на 1,3 млн человек

Костровский: "Гол от Турции - это просчёт всей обороны сборной России"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что ничья в матче Россия — Турция (1:1) является закономерной. По его словам, с преимуществом играли как россияне, так и турки.

Костровский: "Гол от Турции - это просчёт всей обороны сборной России"

"Игра была волнообразная, где было преимущество и нашей команды, и были моменты, когда с преимуществом играла турецкая команда. Поэтому однозначного мнения нет, кто должен был выиграть. Я думаю, что как раз ничья — это объективный результат по этой игре", — заявил Костровский.

Также тренер академии "Зенита" разобрал эпизод с голом в ворота сборной России. После матча среди экспертов и болельщиков возник спор о том, кто виноват в пропущенном мяче со стандартного положения.

По мнению Костровского, в этом моменте можно винить всю оборонительную линию национальной команды.

"Всегда говорят, что и атакует вся команда, и защищается вся команда. Очень сложно переложить здесь вину персонально на кого-то, тем более это было стандартное положение, тактический момент. В принципе, наши эксперты на "Матч ТВ" очень интересно и активно это обсуждали. Вплоть до того, что даже выстраивались в эту линию и так далее. Интересно посмотреть их рассуждения. Доля правды в том, что сама линия, которая должна быть держать линию защиты, чтобы противник не мог добежать, она была сломана. Достаточно сложный момент. И кого-то обвинять одного я бы не стал. Это просчет всей обороны, кто участвовал в обороне. Оборона при стандартном положении — это просчет всех", — заявил тренер.

Последние материалы
Чемпионат Италии по футболу могут перевести в "пузыри"
В Госдуме поддержали продление "дачной амнистии"
Из России вышлют двух болгарских дипломатов
Глава Минтруда: ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется
Королёва рассказала о реакции сына на измену Тарзана
Зоологи выяснили причину, почему самки кротов интерсексуальны
Костровский: "Гол от Турции - это просчёт всей обороны сборной России"
В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко
Неуместная откровенность: в "ЕР" хотят снять депутата с поста за "хамство"
Вадим Козюлин рассказал, в чём сила и слабость Эмомали Рахмона
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова

Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.

Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Российский шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Василий Амирджанов Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
В центре Минска начали задерживать людей
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников