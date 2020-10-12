Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что ничья в матче Россия — Турция (1:1) является закономерной. По его словам, с преимуществом играли как россияне, так и турки.
"Игра была волнообразная, где было преимущество и нашей команды, и были моменты, когда с преимуществом играла турецкая команда. Поэтому однозначного мнения нет, кто должен был выиграть. Я думаю, что как раз ничья — это объективный результат по этой игре", — заявил Костровский.
Также тренер академии "Зенита" разобрал эпизод с голом в ворота сборной России. После матча среди экспертов и болельщиков возник спор о том, кто виноват в пропущенном мяче со стандартного положения.
По мнению Костровского, в этом моменте можно винить всю оборонительную линию национальной команды.
"Всегда говорят, что и атакует вся команда, и защищается вся команда. Очень сложно переложить здесь вину персонально на кого-то, тем более это было стандартное положение, тактический момент. В принципе, наши эксперты на "Матч ТВ" очень интересно и активно это обсуждали. Вплоть до того, что даже выстраивались в эту линию и так далее. Интересно посмотреть их рассуждения. Доля правды в том, что сама линия, которая должна быть держать линию защиты, чтобы противник не мог добежать, она была сломана. Достаточно сложный момент. И кого-то обвинять одного я бы не стал. Это просчет всей обороны, кто участвовал в обороне. Оборона при стандартном положении — это просчет всех", — заявил тренер.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.