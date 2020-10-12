Костровский: "Гол от Турции - это просчёт всей обороны сборной России"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что ничья в матче Россия — Турция (1:1) является закономерной. По его словам, с преимуществом играли как россияне, так и турки.

"Игра была волнообразная, где было преимущество и нашей команды, и были моменты, когда с преимуществом играла турецкая команда. Поэтому однозначного мнения нет, кто должен был выиграть. Я думаю, что как раз ничья — это объективный результат по этой игре", — заявил Костровский.

Также тренер академии "Зенита" разобрал эпизод с голом в ворота сборной России. После матча среди экспертов и болельщиков возник спор о том, кто виноват в пропущенном мяче со стандартного положения.

По мнению Костровского, в этом моменте можно винить всю оборонительную линию национальной команды.