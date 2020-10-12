Мик Шумахер станет пилотом "Альфа Ромео" в новом сезоне "Формулы-1"

Хельмут Марко, консультант команды "Ред Булл", рассказал о перспективах Мика Шумахера в "Формуле-1". По его словам, сын Михаэля и племянник Ральфа Шумахера в новом сезоне станет полноценным пилотом гоночной серии.

Ранее Мик выиграл чемпионат "Формулы-3". В этом сезоне он возглавляет зачёт "Формулы-2".

После завершения "Гран-при Айфеля" Мик передал шлем своего отца Михаэля британцу Льюису Хэмилтону. Гонщик "Мерседеса" повторил рекорд Шумахера по победам на этапах "Формулы-1".

Марко отметил, что фамилия Шумахер давила над Миком, но он смог справиться с ситуацией и хорошо показал себя в гоночных чемпионатах. По его информации, Шумахер-младший станет пилотом команды "Альфа Ромео" в 2021 году.

"Насколько мне известно, будет ездить за "Альфа Ромео". Я думаю, это правильно, что он, как глава семьи, так сказать, подарил этот шлем Льюису", — приводит слова Марко F1-Insider.

В 2020 году пилотами "Альфа Роме" являются финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джиовинацци. Пилоты набрали пять очков на двоих.