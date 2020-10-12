Брат белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита рассказал о том, как его избили в Минске. Ранее СМИ сообщили о задержании молодого человека за "участие в протестах".
По словам Никиты, в протестах он не участвовал, а ехал на велосипеде к маме. Увидев, как на него бегут "люди в оливковой форме", парень развернулся и пытался уехать, но его с другой стороны настигли "силовики в чёрном".
"Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь", — приводит tut.by слова Домрачева.
По словам Никиты, его закинули в микроавтобус и никак не реагировали на просьбы вызвать "скорую". Силовики проверили личные вещи Домрачева и не нашли там какой-либо запрещённой символики. Затем его посадили в другую машину.
"Спустя какое-то время меня перекинули в другую машину и ещё около часа возили по городу, но дали бинт, чтобы остановить кровь", — заявил Никита.
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