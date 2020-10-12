Жуткий ляп голкипера сборной Израиля помог победить Чехии

Вратарь сборной Израиля Офир Марциано пропустил гол, который претендует на звание самого курьёзного как минимум в этом месяце. В матче Лиги наций против Чехии защитник Йоэль Абу-Ханна отбросил мяч вратарю, а тот неожиданно не справился с ситуацией.

В итоге Израиль уступил сборной Чехии со счётом 1:2. В первых трёх играх израильтяне набрали два очка и идут третьими. Чехи заработали шесть очков и занимают второе место. Лидирует в таблице команда Шотландии.