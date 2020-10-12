Сборная России провела восстановительную тренировку после матча Лиги наций против Турции. Все игроки готовятся к игре с Венгрией.
Футболисты в полном составе сдали тесты на коронавирус. Результаты будут известны во вторник утром, сообщает пресс-служба команды.
Все игроки @TeamRussia готовятся к матчу с Венгрией.
Утром команда сдала тест на COVID-9, результаты будут известны завтра утром. pic.twitter.com/IW2cz1fsKd— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020
Сборная России сыграла вничью с Турцией (1:1). 14 октября команда примет на "ВТБ-Арене" команду Венгрии. Эти сборные лидируют в группе, набрав 7 и 6 очков, соответственно.
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