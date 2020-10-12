"Динамо" и "Спартак" ведут борьбу за защитника "Спортинга" Стефана Ристовски. Бело-голубые предложили взять игрока в аренду с возможным выкупом за 3 млн евро, сообщает A Bola.
"Спортинг" же хочет продать игрока сразу. Переговоры продолжаются. Трансферное окно в России открыто до 17 октября.
Македонец после выступлений за "Вардар" перебрался в Италию, где играл в составе "Кротоне", "Бари", "Фрозиноне", "Латины" и "Пармы".
В сборной Македонии 28-летний защитник провёл 54 матча, в которых забил два мяча.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.