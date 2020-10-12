В Минске задержан брат олимпийской чемпионки Домрачевой

В Минске задержан Никита Домрачев, брат бывшей биатлонистки Дарьи Домрачевой. Милиция доставила его в ЦИП на Окрестина за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщает tut. by.

О задержании рассказала мама Никиты и Дарьи.

"Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина", — заявила Лариса Домрачева.

Никита Домрачев — известный в Белоруссии архитектор. Он работает в мастерской, которая проектировала новые здания в центре Минска.

Дарья Домрачева становилась олимпийской чемпионкой четыре раза. Она стала первой биатлонисткой, которая выиграла три золотые медали в личных гонках на зимних Олимпийских играх. Ранее девушка призвала остановить насилие со стороны ОМОН.