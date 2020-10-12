"Лос-Анджелес Лейкерс" стал чемпионом НБА, победив в финальной серии "Майами Хит". Шестой матч серии завершился со счётом 106:93.
Лучшим игроком на паркете ожидаемо стал форвард Леброн Джеймс. Лидер "Лейкерс" сделал трипл-дабл - 28 очков, 14 подборов и 10 передач.
"Лос-Анджелес Лейкерс" стал самым титулованным клубом НБА. На счету команды 17 побед плей-офф НБА в истории, как и у "Бостона". Но у "Лейкерс" почти в два раза больше выходов в финалы.
В последний раз "Лейкерс" выигрывал чемпионский титул десять лет назад.
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