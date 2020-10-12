Леброн десять лет спустя вернул "Лейкерс" чемпионство

"Лос-Анджелес Лейкерс" стал чемпионом НБА, победив в финальной серии "Майами Хит". Шестой матч серии завершился со счётом 106:93.

Лучшим игроком на паркете ожидаемо стал форвард Леброн Джеймс. Лидер "Лейкерс" сделал трипл-дабл - 28 очков, 14 подборов и 10 передач.

Статистика игроков

Леброн Джеймс (Л) - 28+14+10.

Бэм Адебайо (М) - 25+10+5.

Рэджи Рондо (Л) - 19+4+4.

Энтони Дэвис (Л) - 19+5+3.

Рекорд "Лейкерс"

"Лос-Анджелес Лейкерс" стал самым титулованным клубом НБА. На счету команды 17 побед плей-офф НБА в истории, как и у "Бостона". Но у "Лейкерс" почти в два раза больше выходов в финалы.

В последний раз "Лейкерс" выигрывал чемпионский титул десять лет назад.