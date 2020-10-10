Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил соболезнования близким и родным Василия Кулькова.
Ранее экс-футболист "Спартака" и сборной России скончался от онкологического заболевания.
"Это неприятное событие. Выражаем наши соболезнования, мои личные и от сборной. Мы вместе играли, становились чемпионами. Примем эту новость, как есть, пусть земля ему будет пухом", — отметил Черчесов.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.