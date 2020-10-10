Боец из США Тони Фергюсон обратился к своему оппоненту из России Хабибу Нурмагомедову.
"Не волнуйся, толстяк… Скоро увидимся", — написал он в Instagram.
Ранее поединок Нурмагомедова с Фергюсоном срывался пять раз. В рамках турнира UFC 254 российский боец встретится с Джастином Гэтжи.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.