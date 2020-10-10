Фергюсон - Нурмагомедову: "Не волнуйся, толстяк"

Боец из США Тони Фергюсон обратился к своему оппоненту из России Хабибу Нурмагомедову.

"Не волнуйся, толстяк… Скоро увидимся", — написал он в Instagram.

Ранее поединок Нурмагомедова с Фергюсоном срывался пять раз. В рамках турнира UFC 254 российский боец встретится с Джастином Гэтжи.