"Зениту" грозит техническое поражение в матче с "Барселоной"

Матч Евролиги между "Барселоной" и "Зенитом" находится под угрозой срыва. Питерской команде могут засчитать техническое поражение.

Ранее у двух баскетболистов "Зенита" выявили коронавирус. Положительные тесты сдали Антон Пушаков и Остин Холлинз.

Пока команде запрещено заходить в игровой зал. Баскетболисты сдали повторные тесты. От их результатов будет зависеть судьба матча.

Результаты тестов будут готовы примерно за час до игры. Если они покажут ещё заражения, то "Зениту" засчитают техническое поражение со счётом 0:20.