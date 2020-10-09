Российские клубы пока потратили 75 млн на международные покупки

ФИФА подсчитала статистику по футбольным трансферам. Во время летнего окна, с 1 июня по 5 октября, российские команды потратили 75,7 млн долларов на международные покупки.

РПЛ по этому показателю занимает девятое место в мире. Лидируют клубы Англии (более 1,2 млрд долларов), Италии (544 млн) и Испании (486).

Отметим, трансферное окно в России ещё не закрыто. Клубы РПЛ имеют право регистрировать футболистов до 17 октября.